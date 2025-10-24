10:19
USD 87.45
EUR 101.41
RUB 1.07
Общество

«Бишкек 2030»: соцсети взорвали мемы о новых фонарях на улицах столицы

В Бишкеке началась установка новых городских фонарей, но реакция горожан оказалась далеко не восторженной. Социальные сети буквально взорвались волной шуток и мемов, где пользователи с помощью нейросетей «украшают» этими фонарями все подряд — от «Дзержинки» до пейзажей с Тянь-Шанем.

Посты с подписями вроде «Бишкек 2030 год» или «Бульвар Эркиндик. Май 2026» быстро стали вирусными, собрав сотни лайков. На фото — бесконечные ряды гигантских фонарей, стилизованных под тюльпаны, которые пользователи саркастически называют «символом урбанистического апокалипсиса».

Многие комментаторы возмущаются внешним видом новых конструкций, называя их «уродливыми», «дешманскими» и «нелепыми», а также критикуют траты на их установку. В то же время другие отмечают, что сама идея модернизации освещения была нужной, но исполнение «вызывает вопросы».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348362/
просмотров: 394
Версия для печати
Материалы по теме
Пилатес на сцене: соцсети возмутились занятием в Театре оперы и балета
Нет денег — посольство США в КР ограничит работу своей Facebook-страницы
В Балыкчи демонтируют новые фонари
В Китае стартовала кампания по борьбе с отрицательными эмоциями в интернете
В Канте сняли на видео необычный поступок иностранца у мемориала ВОВ
Более 10 человек погибли в Непале во время протестов из-за запрета соцсетей
Маленькие мальчики с осликами на Иссык-Куле вызвали восторг в соцсетях
В России запретили оплачивать «синюю галочку» в соцсети Instagram
Короткие видео в соцсетях негативно влияют на мозг — исследование
YouTube в Австралии запретит регистрироваться детям младше 16 лет
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
21&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 21 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
BAKAI Travel: кешбэк 10&nbsp;процентов и&nbsp;все для путешествий в&nbsp;одном месте BAKAI Travel: кешбэк 10 процентов и все для путешествий в одном месте
Предпринимательницы КР&nbsp;смогут взять онлайн-кредит под 17&nbsp;процентов годовых Предпринимательницы КР смогут взять онлайн-кредит под 17 процентов годовых
KICB подвел первые итоги масштабной акции &laquo;Ссылка на&nbsp;успех&raquo; KICB подвел первые итоги масштабной акции «Ссылка на успех»
Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от&nbsp;MBANK Жительница Бишкека уже выиграла 500 тысяч сомов от MBANK
24 октября, пятница
10:17
Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организации Объединенных Наций Во всех школах Кыргызстана отмечают 80-летие Организаци...
10:15
Пол Капур назначен помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии
10:15
Вода — нефть XXI века. Как получить свое и не превратить соседа во врага
10:13
Запрет на вывоз угля транспортом Минэнерго предлагает продлить еще на полгода
10:03
«Бишкек 2030»: соцсети взорвали мемы о новых фонарях на улицах столицы