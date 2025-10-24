08:44
Общество

Медоборудование на 64,9 миллиона сомов закупит Таласская областная больница

Тендер на покупку медоборудования на сумму 64,9 миллиона сомов объявила Таласская областная объединенная больница. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Стационар намерен приобрести современные аппараты, необходимые для хирургического, диагностического и реанимационного отделений, в том числе:

  • видеогастроскопы, бронхоскопы и колоноскопы – 7,9 миллиона сомов;
  • операционные лампы – 1 миллион сомов;
  • артроскоп – 6,8 миллиона сомов;
  • наркозно-дыхательные и ИВЛ-аппараты, включая неонатальный – более 9 миллионов сомов;
  • УЗИ-аппарат и оборудование – 7,1 миллиона сомов;
  • биохимические анализаторы – около 1,4 миллиона сомов;
  • дефибриллятор, аспиратор, аппараты УВЧ, коагуломер, кресла-каталки, хирургические инструменты и ЛОР-комбайн.

Предложения от поставщиков принимают до 5 ноября 2025 года, сумма гарантийного обеспечения составляет 2 процента от общей стоимости.
