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Общество

Культуру в массы. В Кыргызстане планируется оцифровать музейные фонды

В Кыргызстане планируется провести цифровизацию музейных фондов и культурных объектов столицы. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Госкомитета информационных технологий и связи Дастан Догоев.

По его словам, это делается для обеспечения доступа жителей сельской местности к культурным достопримечательностям. Идея такова, что оцифрованные фонды будут демонстрировать жителям регионов, у которых нет возможности посещать музеи Бишкека или другие культурные объекты.

«Мы уже провели заседание правительственного штаба по цифровизации. Эта идея нашла поддержку. В ближайшее время мы планируем запустить этот проект», — заключил Дастан Догоев.
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