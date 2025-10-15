21:24
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Общество

Мигрантам в России хотят ужесточить правила выплат соцпособий

Мигрантам в РФ могут ужесточить правила выплат социальных пособий, сообщают «Известия».

Соответствующий проект закона разработала партия «Справедливая Россия — За правду». Речь идет об иностранцах, которые получили российские паспорта. Депутаты считают, что право на соцподдержку, материнский капитал, доплаты к пенсии, выплаты социальных пособий, льготную ипотеку мигранты должны получать по истечении 20 лет постоянного проживания в РФ со дня получения гражданства.

Предложенная инициатива не должна распространяться на участников специальной военной операции, граждан Беларуси, Украины и тех, кто получил российский паспорт в результате присоединения к РФ новых регионов. Ежегодно новая российская семья получает из бюджета от 700 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Таким образом, на поддержку бывших мигрантов государство тратит десятки миллиардов рублей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347326/
просмотров: 322
Версия для печати
Материалы по теме
МИД КР предупредил о новых рисках из-за усиления иммиграционного контроля в США
Из России должны уехать 770 тысяч мигрантов — спикер Госдумы
Мигранты в России попросили выдавать ВНЖ за долгую работу на государство
Лукашенко призвал относиться к трудовым мигрантам в Беларуси, как к своим людям
Глава СПЧ назвал недопустимым непосещение школ в РФ детьми мигрантов
В США ограничили выдачу прав для мигрантов — водителей грузовиков
В Минздраве России предложили выдавать полисы ОМС только трудовым мигрантам
Президент России предложил подумать над отменой патентов для мигрантов
В России тестируют мобильное приложение «Амина» для учета иностранцев
Приложение «Амина» для мигрантов в Москве. МИД КР рассказал, как им пользоваться
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Бизнес
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA: фильмы, сериалы и&nbsp;200+ телеканалов в&nbsp;одном пакете «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
15 октября, среда
21:24
Массовое захоронение в Сирии. Стало известно, как Башар Асад скрывал убийства Массовое захоронение в Сирии. Стало известно, как Башар...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 октября: без осадков
20:48
Мэр Бишкека проверил исполнение его поручений в школе № 56
20:22
Для восстановления Газы потребуется около $70 миллиардов — ООН
20:01
Мигрантам в России хотят ужесточить правила выплат соцпособий