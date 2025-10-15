Мигрантам в России хотят ужесточить правила выплат соцпособий

Мигрантам в РФ могут ужесточить правила выплат социальных пособий, сообщают «Известия».

Соответствующий проект закона разработала партия «Справедливая Россия — За правду». Речь идет об иностранцах, которые получили российские паспорта. Депутаты считают, что право на соцподдержку, материнский капитал, доплаты к пенсии, выплаты социальных пособий, льготную ипотеку мигранты должны получать по истечении 20 лет постоянного проживания в РФ со дня получения гражданства.

Предложенная инициатива не должна распространяться на участников специальной военной операции, граждан Беларуси, Украины и тех, кто получил российский паспорт в результате присоединения к РФ новых регионов. Ежегодно новая российская семья получает из бюджета от 700 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Таким образом, на поддержку бывших мигрантов государство тратит десятки миллиардов рублей.