В Кыргызстане пригрозили наказанием за необоснованный рост цен на топливо

Предприниматели, которые безосновательно поднимают цены на горюче-смазочные материалы, будут привлечены к ответственности. Об этом заявил глава Службы антимонопольного регулирования Жээналы Орозбаев в интервью агентству «Кабар».

По его словам, бензин Аи-92 и дизельное топливо относятся к социально значимым товарам, поэтому государство вправе вмешаться в случае попыток искусственного завышения цен.

«У нашей службы есть специальный план действий на такие случаи. Пока мы наблюдаем за ситуацией на рынке и стараемся действовать с пониманием», — отметил Жээналы Орозбаев.

Он также подчеркнул, что рост цен связан не с внутренними, а с внешними факторами.

«Топливо — это биржевой товар. Так как у нас собственное производство ограничено, мы в основном зависим от поставок из России. Поэтому повышение цен на мировом рынке напрямую отражается и на нас. К сожалению, Кыргызстан обеспечивает лишь около 5 процентов своей потребности самостоятельно», — добавил глава антимонопольного ведомства.

Антимонопольная служба пообещала внимательно следить за ситуацией и в случае выявления спекуляций принять меры.