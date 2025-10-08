12:10
Общество

Долги кыргызстанских предприятий превысили 1,4 триллиона сомов

На конец 2024 года общая задолженность предприятий Кыргызстана превысила 1,4 триллиона сомов. По данным Национального статистического комитета, сумма разделяется на два основных вида: 681,7 миллиарда сомов дебиторской задолженности (то, что должны самим предприятиям) и 790,5 миллиарда кредиторской (то, что компании должны своим партнерам и кредиторам).

Для сравнения: еще в 2020-м объемы долгов были в три-четыре раза меньше, что указывает на резкий рост за последние годы.

Дебиторская задолженность (невыплаченные предприятиям деньги за товары и услуги) больше всего приходится на:

  • торговлю — 31,9 процента;
  • финансовое посредничество — 25 процентов.

В кредиторской задолженности (обязательства компаний перед другими) лидируют:

  • торговля — 33,1 процента;
  • строительство — 27,9 процента.

Статисты отмечают: это значит, что торговые предприятия чаще всего и ждут выплаты денег, и сами остаются должны. В строительстве же накопление долгов связано с долгосрочными проектами и задержками платежей.

Большая часть обязательств формируется внутри страны:

  • 71,6 процента кредиторской задолженности приходится на внутренние компании;
  • 78,9 процента дебиторской — так же внутри Кыргызстана.

Среди внешних партнеров основными остаются Россия и Казахстан, на которые приходится значительная доля взаимных расчетов и долговых обязательств.  
