09:27
USD 87.45
EUR 102.03
RUB 1.06
Общество

Зарина Чимырова возглавила отдел культуры Токмака

Зарина Чимырова возглавила отдел культуры Токмака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и молодежной политики.

Отмечается, что назначение проведено по представлению ведомства.

Она родилась 6 марта 1980 года в Токмаке. Имеет высшее образование по специальности юрист и менеджер. В 2011–2014 годах окончила Международную академию управления, права, финансов и бизнеса по направлению «Юриспруденция», Кыргызский технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «Менеджмент».

Трудовую деятельность начала в 2003 году в зональном центре Чуйского областного государственного регистра, сначала делопроизводителем, затем ведущим специалистом по земельным ресурсам. С 2005 года занимала различные должности в отделе культуры города, накопив многолетний опыт работы. До назначения работала главным специалистом отдела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346206/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Новый заместитель появился у главы Минводсельхоза
Таалайбек Тургунов возглавил Иссык-Кульский музыкально-драматический театр
Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции
В Госагентстве физической культуры и спорта Кыргызстана сменилось руководство
Луис Бернат Молина покидает пост главного тренера сборной Кыргызстана по футзалу
В Чуйском областном театре музыкальной драмы и сатиры новый руководитель
В ГУВД Бишкека представили нового заместителя начальника
Салават Садыракунов назначен замглавы Государственной страховой компании
Замглавы Национальной электрической сети Кыргызстана назначен Искендер Адиев
Президент Садыр Жапаров ужесточил правила набора на госслужбу
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
В&nbsp;Бишкеке приступают к&nbsp;сносу исторического здания музыкального училища В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
Бизнес
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;Kwikpay запускают акцию для клиентов «Банк Компаньон» и Kwikpay запускают акцию для клиентов
История &laquo;ТАНСУ&raquo;: суд вынес вердикт, но&nbsp;компания остается в&nbsp;чужих руках История «ТАНСУ»: суд вынес вердикт, но компания остается в чужих руках
Угроза для топливной безопасности: кризисы в&nbsp;России и&nbsp;риски для Кыргызстана Угроза для топливной безопасности: кризисы в России и риски для Кыргызстана
7 октября, вторник
08:44
Производителям из КР нужен сертификат СТ-1: для чего, пояснили в Минэкономики Производителям из КР нужен сертификат СТ-1: для чего, п...
08:41
В Оше введены в эксплуатацию четыре новых водохранилища
08:39
Зарина Чимырова возглавила отдел культуры Токмака
08:29
Дело Golden Cash. Дочь судьи Верховного суда Айнаш Токбаевой оправдана
08:28
Скончался бывший глава «Кыргызиндустрии» Жарасул Абдураимов
6 октября, понедельник
23:41
Samsung выпустит прибор Ear-EEG, способный читать мысли