Фильм «Курак» из Кыргызстана завоевал две награды на Пусанском кинофестивале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, большая группа кыргызстанских кинематографистов приняла участие в праздновании 30-летия фестиваля, а фильм «Курак» завоевал две награды. В программе документального кино «Широкий угол» Самара Сагынбаева представила картину «Предупредительный звонок», а в конкурсе «Азиатская перспектива» фильм Эрке Жумакматовой и Эмиля Атагельдиева «Курак» завоевал награды «Бангладеш — Июльская мемориальная» и «Ким Джисок».

Томирис Орозоева принята в Пусанскую азиатскую киношколу с проектом «В пустыне времени». Дастан Жапар Рыскел представил проект «Младенец, как младенец» на Азиатском рынке проектов.

Отмечается, что Бишкекский международный кинофестиваль, являясь официальным партнером конкурса Asian Vision, представил от КР индонезийский фильм «Сидя в объятиях». Улан Адамалиев высоко оценил киноленту за ее глубину, рассказывающую о мужестве матерей.

Пусанский кинофестиваль — крупнейшая площадка для обмена опытом в азиатском и мировом кинематографе. Участие кыргызстанских кинематографистов укрепило международный статус национального кино и открыло новые возможности.