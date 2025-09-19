Омская область РФ хочет расширять сотрудничество с регионами Кыргызстана

Омская область России хочет расширять сотрудничество с регионами Кыргызстана. Об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в РФ Кубанычбеком Боконтаевым заявил губернатор Виталий Хоценко.

По данным пресс-службы правительства региона, встреча состоялась в Москве и была посвящена перспективам расширения взаимовыгодного партнерства.

Ключевыми темами переговоров стали сотрудничество в нефтехимической отрасли, агропромышленном комплексе, а также в сферах образования и культуры.

«КР — важный внешнеторговый партнер для Омской области. Мы активно развиваем партнерские отношения с ее регионами. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве с Ошской, Чуйской, Иссык-Кульской областями», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Стороны также обсудили гуманитарные связи. Отмечается, что в омских вузах уже проходят обучение студенты из Кыргызстана. Кроме того, в статусе молодежной столицы России Омск активно привлекает кыргызстанцев к участию в своих проектах. На 2026 год, когда Омск станет культурной столицей страны, запланировано проведение масштабных совместных мероприятий с творческими коллективами КР.