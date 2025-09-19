14:19
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Общество

Омская область РФ хочет расширять сотрудничество с регионами Кыргызстана

Омская область России хочет расширять сотрудничество с регионами Кыргызстана. Об этом на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в РФ Кубанычбеком Боконтаевым заявил губернатор Виталий Хоценко.

По данным пресс-службы правительства региона, встреча состоялась в Москве и была посвящена перспективам расширения взаимовыгодного партнерства.

Ключевыми темами переговоров стали сотрудничество в нефтехимической отрасли, агропромышленном комплексе, а также в сферах образования и культуры.

«КР — важный внешнеторговый партнер для Омской области. Мы активно развиваем партнерские отношения с ее регионами. Уже подписаны соглашения о сотрудничестве с Ошской, Чуйской, Иссык-Кульской областями», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Стороны также обсудили гуманитарные связи. Отмечается, что в омских вузах уже проходят обучение студенты из Кыргызстана. Кроме того, в статусе молодежной столицы России Омск активно привлекает кыргызстанцев к участию в своих проектах. На 2026 год, когда Омск станет культурной столицей страны, запланировано проведение масштабных совместных мероприятий с творческими коллективами КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344099/
просмотров: 298
Версия для печати
Материалы по теме
В России кыргызстанца приговорили к принудительным работам за смертельное ДТП
Ученые Омска наладят поставки семян в Кыргызстан и обеспечат сопровождение
В российском городе Омске появится улица Чингиза Айтматова
В Омске отменили международные автобусные рейсы в Кыргызстан
В Омске возобновляют международные автобусные рейсы в Кыргызстан
Омская компания «Зерновые линии» будет поставлять пшеницу и муку в Кыргызстан
Из Омска (Россия) вновь запускают прямой автобусный маршрут в Бишкек
Подать документы в университеты Омска можно в Бишкеке и Оше с 3 по 8 июля
Авиарейс Омск — Ош — Омск полностью отменен
Омская область России в четыре раза увеличила торговый оборот с Кыргызстаном
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
На&nbsp;южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой На южном берегу Иссык-Куля построили новый железнодорожный переезд под трассой
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Бизнес
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали меморандум «Элдик Банк» и Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали меморандум
19 сентября, пятница
14:13
Правила повторной регистрации транспорта упростили в Кыргызстане Правила повторной регистрации транспорта упростили в Кы...
14:10
Жительница Бишкека отдала гадалке $100 тысяч за «магические услуги»
14:02
Бакыт Торобаев: Политика кабинета министров строится на диалоге с бизнесом
14:00
«Синергия ради мира»: как в Астане прошел Съезд религиозных лидеров
13:42
В КР создан новый госцентр по регистрации транспорта и водителей