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Происшествия

В России кыргызстанца приговорили к принудительным работам за смертельное ДТП

В России Омский районный суд признал 28-летнего кыргызстанца виновным в нарушении Правил дорожного движения, что привело к смерти человека. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

из архива прокуратуры Омской области РФ
Фото из архива прокуратуры Омской области РФ

По данным следствия, дорожный инцидент произошел 22 июля 2023-го, когда мужчина на автомобиле Nissan X-Trail допустил лобовое столкновение с Volkswagen Polo. Водитель обгонял грузовые машины на трассе Р-254.

В результате аварии водитель Volkswagen Polo погиб на месте, а его пассажиры, супруга и дочь, получили телесные повреждения. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет принудительных работ и лишил его права управлять транспортными средствами 1,5 года. Кроме того, он обязан выплатить потерпевшим 2,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор пока не вступил в законную силу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/331229/
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