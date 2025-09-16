11:15
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Общество

Омбудсмен: Больше всего граждане жалуются на судебные органы

Депутаты на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша заслушали доклад омбудсмена «О состоянии прав и свобод человека и гражданина в 2024 году».

Как сообщила омбудсмен Джамиля Джаманбаева, в 2024 году в поступило 9 тысяч 283 обращения, 58,9 процента жалоб были разрешены в пользу заявителей, по 16 процентам нарушения не подтвердились, а в 12 процентах случаев нарушения подтвердились, но восстановить права заявителей не удалось в связи с истечением сроков обращения в суд или обжалования.

Омбудсмен отметила, что по сравнению с предыдущим годом доля восстановленных нарушенных прав увеличилась в три раза.

На что жаловались кыргызстанцы, обратившиеся в институт омбудсмена:

  • 44 процента — на судебные органы;
  • 20,1 процента — на правоохранительные органы;
  • 5,9 процента — на органы местного самоуправления;
  • 4,9 процента — на органы Министерства труда, социального обеспечения и миграции;
  • 3,7 процента — на органы Министерства цифрового развития и инновационных технологий;
  • 3,2 процента — на учреждения здравоохранения;
  • 18,2 процента — на другие органы власти.

«Акыйкатчи после получения жалоб направляет акты реагирования государственным органам, муниципальным органам, организациям, должностным лицам, в решениях или действиях которых выявлены нарушения прав и свобод человека. В 2024 году было направлено 140 актов реагирования, из них 130 выполнены, 10 не выполнены: Верховный суд и судебные органы — 4, МВД — 1, органы прокуратуры — 2, Минздрав — 1, МЧС — 1, мэрия Оша — 1», — сообщила омбудсмен.

По ее словам, количество актов реагирования увеличилось в три раза по сравнению с 2023 годом.

Как сообщила акыйкатчи, после доклада за 2023 год Жогорку Кенеш своим постановлением дал 65 рекомендаций, которые были переданы государственным органам для исполнения. Из них выполнены 42 рекомендации, еще 2 находятся в процессе выполнения, 15 — не выполнены, а по оставшимся 6 государственные органы не предоставили информацию о выполнении.

По словам Джамили Джаманбаевой, впервые с момента создания института выполнение рекомендаций акыйкатчи достигло 68 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343672/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
Омбудсмен выявила нарушения медосмотра призывников в 25 военкоматах Кыргызстана
Омбудсмен Кыргызстана призвала усилить меры против школьного рэкета
Свекор изнасиловал невестку. В Институте омбудсмена рассказали подробности
Институт акыйкатчи добился привлечения к ответственности виновника ДТП
Благодаря омбудсмену КР еще одна женщина с инвалидностью получила паспорт
Дорожникам задолжали более 2 миллионов. Они обратились к омбудсмену
Найден повешенным. Акыйкатчи обеспокоена гибелью военнослужащих
Права человека обсудили МИД Кыргызстана и Европейская служба внешних действий
Омбудсмен России предлагает кыргызстанцам обращаться напрямую, если выдворяют
Омбудсмен РФ посетила содержащихся в СИЗО Бишкека россиян
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
16 сентября, вторник
11:09
Подозреваемого в крупном кибермошенничестве задержали в Кыргызстане Подозреваемого в крупном кибермошенничестве задержали в...
11:02
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 сентября
11:01
В ЕАЭС запустят сервис для поиска информации о промышленных объектах
11:00
Дом, который построил Атамбаев. Нюансы
10:37
Выхода из черного списка Евросоюза Кыргызстан ждет в мае 2026 года