Общество

В южной части Бишкека произошла авария. Временно отключена подача воды

В связи с аварией на водоводе временно прекращена подача питьевой воды в южной части Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сегодня в 6.00 произошла авария на водоводе диаметром 500 миллиметров, питающем южную часть столицы. В связи с этим с 7.00 в жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности отключили подачу воды.

Район отключения ограничен улицами:

• Масалиева — проспектом Чингиза Айтматова — Абдрахманова — Садырбаева;
• Масалиева — проспектом Чингиза Айтматова — Токтоналиева — Гшлиессера;
• микрорайоном «Джал-29» — южной стороной школы № 95.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии

Отключение связано с ремонтными работами на водоводе ВДНХ диаметром 500 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.
