В селе Тон построят школу на 350 ученических мест. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Отмечается, что Иссык-Кульское областное управление капитального строительства объявило тендер на строительство школы имени Азиза Салиева на 350 ученических мест в селе Тон.

Общая сумма закупки составляет 246,2 миллиона сомов, она проводится в формате неограниченного двухпакетного способа. Работы будут выполняться по контракту за счет республиканского бюджета.

Прием заявок объявлен до 11 сентября 2025 года.