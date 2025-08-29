09:58
Общество

В селе Тон построят школу на 350 ученических мест

В селе Тон построят школу на 350 ученических мест. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Отмечается, что Иссык-Кульское областное управление капитального строительства объявило тендер на строительство школы имени Азиза Салиева на 350 ученических мест в селе Тон.

Общая сумма закупки составляет 246,2 миллиона сомов, она проводится в формате неограниченного двухпакетного способа. Работы будут выполняться по контракту за счет республиканского бюджета.

Прием заявок объявлен до 11 сентября 2025 года.  
