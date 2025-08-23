14:40
Общество

Житель Джалал-Абада подарил мэрии города Ош 10 автомобилей

Фото пресс-службы мэрии Оша

Житель Джалал-Абадской области, предприниматель Асылбек Муратбеков подарил 10 автомобилей мэрии Оша. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Асылбек Муратбеков заявил, что поддерживает работу, проводимую в городе Оше, и подарил автомобили с надписью «Подарок от жителей Джалал-Абада жителям Оша», передав ключи мэру Женишбеку Токторбаеву.

Отмечается, что в ближайшие дни автомобили выйдут на линию как муниципальное VIP-такси.

Ранее сообщалось, что в южной столице Кыргызстана создадут муниципальное предприятие «Ош такси». Мэр сообщал, что до 5 августа в город поступят 50 электромобилей-кроссоверов, которые и составят таксопарк нового предприятия. Уже завезли 15 электромобилей.

«Планируем в день с каждой машины зарабатывать по 2 тысячи сомов. Так, с десяти получим прибыль в 20 тысяч сомов, с 50 авто — 100 тысяч сомов. Собираемся довести количество такси до 100-200», — сказал Женишбек Токторбаев.
