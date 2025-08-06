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Общество

Институт Пушкина в Москве приглашает школьников со всего мира на олимпиаду

Государственный институт русского языка имени Пушкина в Москве проводит XХI Международную олимпиаду по русскому языку для зарубежных школьников. Об этом сообщает пресс-служба института.

В олимпиаде могут участвовать школьники из любой страны мира 14- 18 лет, если они знают или изучают русский язык.

Граждан России, а также имеющих вид на жительство или подавших заявление о получении гражданства РФ до олимпиады не допускают.

Она проводится по двум направлениям: для учеников зарубежных школ, изучающих русский язык как иностранный, и учеников школ с русским языком обучения. Индивидуальные участники (изучающие русский язык самостоятельно) могут выбрать направление сами.

Регистрация и заполнение анкеты участника продлятся до 7 сентября 2025 года на портале «Образование на русском». Отборочный этап пройдет в онлайн-формате с 8 по 16 сентября, а полуфинал — с 17 по 23 сентября.

Финалистов пригласят в Москву на очный этап. Финал состоится 15- 21 октября в Институте Пушкина. Проезд, проживание и питание оплатят организаторы.

Победители, занявшие первое место по каждому направлению, получат диплом, дающий право на бесплатное обучение в Институте Пушкина в течение двух недель по программам дополнительного образования.

Призеры, занявшие второе место по каждому направлению, получат диплом с правом на бесплатное тестирование по русскому языку с целью подтверждения уровня владения им в Институте Пушкина.

Призеры, занявшие третье место по каждому направлению, получат диплом и специальные призы.

Оргкомитет имеет право учреждать дополнительные номинации для награждения финалистов олимпиады.

Дипломы с правом на обучение и тестирование в Институте Пушкина действительны на протяжении года с момента их получения.

Подробную информацию об олимпиаде можно узнать на сайте.

Справка 24.kg

Международную олимпиаду по русскому языку для зарубежных школьников проводят с 1972 года. С 2024-го она носит имя основателя и первого ректора Государственного института русского языка имени Пушкина академика Виталия Костомарова.

Учредителями олимпиады являются Государственный институт русского языка имени Пушкина и
Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338716/
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