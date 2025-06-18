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Общество

Финансирование закупок через «Кыргызфармацию» заметно возросло, но есть проблемы

В первом полугодии 2025 года финансирование централизованных закупок через государственное предприятие «Кыргызфармация» заметно возросло. Об этом сообщает пресс-служба ГП.

По ее данным, это отражает стратегический курс государства на обеспечение населения доступными и качественными лекарствами и медицинскими изделиями.

Из госбюджета выделено:

  • 2,41 миллиарда сомов — по линии Фонда высоких технологий (ФВТ),
  • 866,8 миллиона сомов — через централизованные мероприятия Министерства здравоохранения,
  • 2,5 миллиарда сомов — из Фонда обязательного медицинского страхования.

По сравнению с 2023-м рост финансирования очевиден: ФВТ увеличил объем средств почти в три раза, по централизованным мероприятиям рост — в четыре раза, а ФОМС в 2024 году впервые начал закупки через «Кыргызфармацию».

«Вместе с ростом финансирования увеличивается и количество заявок от медицинских организаций. Расширяется перечень потребностей — от новых жизненно важных препаратов до сложного оборудования и лабораторных реактивов. В условиях роста спроса текущий уровень финансирования все еще не позволяет полностью покрыть все заявки», — отметили в ГП.

Основной проблемой остаются финансовые ограничения.

При общем плане закупок свыше 5,78 миллиарда сомов в распоряжении лишь около 800 миллионов сомов оборотного капитала.

«Это затрудняет своевременное проведение тендеров, заключение контрактов и расчеты с поставщиками. К тому же отсутствует механизм предоплаты и гибких отсрочек, поступление средств происходит с перебоями, а также нет отдельного фонда на экстренные и высокоспециализированные закупки. В результате возникают задержки в поставках, частичная недопоставка и срыв сроков по некоторым важным позициям», — подчеркнули в «Кыргызфармации».

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Отмечено, что для решения этих проблем проведены встречи с международными фондами развития, включая Венгерско-Кыргызский, Российско-Кыргызский и Узбекско-Кыргызский фонды развития. Обсуждаются возможные механизмы поддержки, в том числе предоставление льготного финансирования на закупки медикаментов и оборудования.

Ведутся переговоры с зарубежными производителями о переходе на постоплату — это позволит частично отказаться от предоплаты и снять острую нагрузку на оборотный капитал.

Кроме того, начаты консультации с финансовыми институтами, включая Российский экспортный центр, по вопросу предоставления платежных гарантий для международных поставщиков. Такие инструменты значительно повысят доверие партнеров и обеспечат стабильность в поставках, отметили в ГП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333103/
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