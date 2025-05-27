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Общество

В Кыргызстане посчитали ущерб от чрезвычайных ситуаций

В КР завершил работу национальный семинар, посвященный раннему предупреждению чрезвычайных ситуаций. Мероприятие организовано ОФ «Бир Дуйно» с участием гражданских активистов в партнерстве с международной сетью GNDR (Global Network of Civil Society Organizations for Disaster Reduction), институтом омбудсмена, госорганами и международными организациями.

Участники обсудили результаты международного исследования Views from the Frontline (VFL), реализованного общественными организациями «Бир Дуйно Кыргызстан», «Наш век» и «Энсан Диамонд» в партнерстве с GNDR в зонах рисков в Ошской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях в 2017-2019 годах.

На мероприятии отмечено, что за 2022-2024 годы в результате чрезвычайных ситуаций в республике более 140 тысяч жителей из местных сообществ, проживающих в зонах рисков и бедствий, перемещены, погибло не менее 100 человек, более 426 домов разрушены. Повреждения также коснулись 187 домов, которым потребовалась капитальная реконструкция. Ущерб нанесен 9 правительственным зданиям, 15 социальным объектам, 323 хозяйственным постройкам, 81 предприятию, различному оборудованию и транспортным средствам. Более 1 миллиона детей подвержены риску потенциальных стихийных бедствий.

Сообщается, что за первое полугодие 2024-го зарегистрировано более 311 селевых сходов. Материальный ущерб от паводков превысил более 1 миллиарда 222 миллионов сомов.

Важной частью программы национального семинара стал SWOT-анализ Единой системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС с участием экспертов и гражданских активистов, особенно из зон рисков и бедствий. В течение трех дней выявлены ключевые барьеры, которые мешали взаимодействию, и предложены конкретные шаги по усовершенствованию и расширению локализации на национальном уровне.

Важно отметить, что ключевым результатом работы семинара стала разработка дорожной карты действий, которая будет представлена на конференции в Женеве «Глобальная платформа рисков и бедствий» в июне этого года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330483/
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