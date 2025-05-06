База Илона Маска в Техасе станет официальным городом Старбэйсом

Жители удаленной общины Бока-Чика в Техасе проголосовали за создание нового города под названием Старбэйс в районе, где SpaceX проводит ракетные запуски. Об этом сообщает The Guardian.

Фото из интернета

Отмечается, что почти все жители этого района, проголосовашие за создание города, — сотрудники SpaceX либо члены их семей.

В результате голосования мэром нового города стал 36-летний Бобби Педен, вице-президент SpaceX по тестам и запускам в Техасе. Он работает в компании с 2013 года.

«Старбэйс, Техас. Теперь настоящий город!» — написал Илон Маск в своей соцсети X.

Starbase, Texas



Is now a real city! — gorklon rust (@elonmusk) May 4, 2025

Создание Старбэйса дает потенциальному городу и его руководству из SpaceX полномочия по распоряжению землей.

Как сообщает издание со ссылкой на AP, сотрудники фирмы подали одинаковые заявления на слушаниях в законодательном органе в апреле, утверждая, что создание города поможет с логистикой и координацией по вопросам, таким как закрытие дорог во время тестовых запусков.

Данное событие вызвало и негативную реакцию со стороны жителей соседних районов Техаса. Активисты из группы South Texas Environmental Justice Network проводят акции протеста и призывают техасцев писать своим представителям штата, чтобы те выступили против инкорпорации. Группа утверждает, что создание Старбэйса позволит SpaceX закрывать доступ к общественному пляжу Бока-Чика в городе когда угодно и блокировать использование общественных земель другими.

«Пляж Бока-Чика предназначен для людей, а не для того, чтобы Илон Маск им управлял. На протяжении поколений жители посещали пляж, чтобы порыбачить, поплавать, отдохнуть, а для племени Каррисо/Комекрудо этот пляж имеет духовное значение. Они должны иметь возможность сохранять доступ», — заявили активисты.

Отметим, новый город Старбэйс находится на крошечном участке земли у границы с Мексикой, на маленькой бухте, которая впадает в Американский [Мексиканский] залив. На улицах стоят сборные дома, трейлеры Airstream и пальмы. В городе возвышается девятиметровый золотой бюст Илона Маска с надписью «Илон, ака Мемелорд».