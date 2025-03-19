СМА. Двухлетний Хамза получает бесплатное лечение в Астане

Двухлетний Хамза с редким генетическим заболеванием — спинально-мышечная атрофия 2-го типа — получает бесплатное лечение в Астане. Об этом сообщают казахские СМИ со ссылкой на Республиканский центр орфанных заболеваний.

По их данным, ребенок в возрасте десяти месяцев перестал ходить у опоры и ползать.

«Он прошел обследование, включая генетическую экспертизу, находится под наблюдением врачей, получает лечение в полном объеме. В течение пяти месяцев мальчик получает дорогостоящее лекарственное средство для проведения патогенетической терапии», — говорится в сообщении.

Ранее в Кыргызстане, откуда родом отец мальчика, объявляли сбор средств для лечения ребенка.

По данным Минздрава Кыргызстана, Хамза проходил консультацию и диагностику в НЦОМиД, где ему поставлен диагноз. Поскольку он является гражданином Казахстана, то лечится в Астане, получает препарат «Спинраза».