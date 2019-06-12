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Общество

Перечень орфанных (редких) заболеваний разработали в Кыргызстане

В Кыргызстане разработан перечень орфанных (редких) заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

По ее данным, впервые правительство разработало меры по повышению доступности лекарственных препаратов, предназначенных для лечения редких болезней.

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«Многие редкие заболевания являются генетическими и сопровождают человека в течение всей жизни, даже если симптомы проявляются не сразу. Многие редкие болезни возникают в детстве, и около 30 процентов детей с редкими заболеваниями не доживают до пяти лет. Однако нет единого уровня распространенности заболевания в популяции, при котором его начинают считать редким. Заболевание может быть редким в одной части мира или среди какой-то группы людей, но при этом часто встречающимся в других регионах или среди других групп людей», — отметили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что законодательство страны предусматривало включение орфанных препаратов в специальный перечень лекарств, временно разрешенных к ввозу и медицинскому применению без регистрации. Создана экспертная группа Министерства здравоохранения, которая разработала перечень. В него вошло 41 заболевание. Основным критерием для включения считается распространенность 10 случаев на 100 тысяч населения.
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