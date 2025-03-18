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Общество

В Бишкеке через БЧК построят и расширят четыре моста: мэрия объявила тендер

В Бишкеке через БЧК построят и расширят четыре моста. Мэрия города объявила тендер, сообщается на портале госзакупок.

Уточняется, что департамент транспорта объявил тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству семи объектов. Один из них хотят возвести на проспекте Чингиза Айтматова, на участке от улицы Джаманбаева до улицы Горького. Запланировано и расширение моста через реку Ала-Арчу. Всего на выполнение проектно-изыскательских работ выделяется 2 миллиона 426 тысяч 642 сома.

Мост также построят через Восточный Большой Чуйский канал при реконструкции улицы Карадарьинской, от улицы Медерова до улицы Ахунбаева. Запланированная сумма затрат составляет 1 миллион 868 тысяч 466,5 сома.

Еще один мост хотят возвести через Восточный Большой Чуйский канал (однопролетный) по улице Валиханова, от улицы Анкара до улицы Сухэ-Батора. Стоимость — 3 миллиона 310 тысяч 57,5 сома.

Формат закупки неограниченный. Заявки принимают до 26 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию закрывается отрезок проспекта Чингиза Айтматова, от проспекта Масалиева до улицы Семетей. При этом перекрестки проспекта Чингиза Айтматова с проспектом Масалиева и улицей Семетей будут открыты для движения транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323104/
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