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Общество

Мэрия Бишкека переводит угольные котельные на тепловые насосы

В школе № 118, расположенной на территории МТУ «Новопавловка», установили 18 тепловых насосов мощностью 360 киловатт. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По данным пресс-службы, заместитель мэра города Талайбек Байгазиев и директор муниципального предприятия «Бишкектеплоэнерго» Улан Айтиев проверили оборудование.

Работы проводятся в рамках мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению уровня загрязнения воздуха.

Теплонасосные установки позволяют рационально использовать электроэнергию в системе теплоснабжения.

В муниципалитете отметили, что одно из важных преимуществ тепловых насосов — это использование возобновляемых энергетических ресурсов и природной теплоты. По существу расходуемая в тепловом насосе электроэнергия замещает топливо: уголь, природный газ и жидкое топливо.

Тепловые насосы установлены в котельных «Бишкектеплоэнерго» впервые. Будет установлено еще 48 единиц оборудования в четырех котельных других образовательных организаций столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321325/
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