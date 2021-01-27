19:09
USD 84.80
EUR 102.93
RUB 1.12
Общество

В столице на газ переведут котельные Бишкектеплоэнерго

Котельные Бишкектеплоэнерго переведут на газ. Мэрия столицы и компания «Газпром Кыргызстан» подписали меморандум о сотрудничестве.

Как отметил исполняющий обязанности главы столичного муниципалитета Балбак Тулобаев, сегодня перед мэрией остро стоит вопрос чистоты воздуха. «Муниципалитет проводит комплексную работу по борьбе со смогом. Одним из эффективных способов является переход на газ. У Бишкектеплоэнерго всего 60 котельных, из них 23 на угле», — сказал он.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов заметил, что перевод котельных скажется на качестве воздуха. «Считаю, что это можно сделать за короткое время», — добавил он.

Бишкектеплоэнерго обеспечивает теплом юго-западную часть города: микрорайон «Джал», Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/181419/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Куда обращаться? В Бишкектеплоэнерго обновили номера горячей линии
Бишкектеплоэнерго снизило градус подачи тепла горожанам
Почти половина котельных Бишкектеплоэнерго готова к зиме
На улице Минжилкиева затруднен проезд из-за аварии на теплотрассе
В Бишкеке идет подготовка к предстоящему осенне-зимнему периоду
Школы в Бишкеке до сих пор отапливаются углем. Их переведут на газ
В героев «Великого Гэтсби» перевоплотились сотрудники Бишкектеплоэнерго
Бишкектеплоэнерго присоединилось к #TetrisChallenge
Энергия солнца. Как ее использует Бишкектеплоэнерго
На бишкекской котельной установят солнечные батареи
Популярные новости
Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не&nbsp;фейк Видео замерзшего Иссык-Куля. Специалисты уверяют, что это не фейк
Изнасилование мальчика в&nbsp;бане. В&nbsp;МВД напоминают: призывы к&nbsp;самосуду незаконны Изнасилование мальчика в бане. В МВД напоминают: призывы к самосуду незаконны
Как кризис в&nbsp;Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за&nbsp;границу Как кризис в Кыргызстане заставил семью Алмаза Касымова переехать за границу
Возвращение в&nbsp;школу. Как родителям уберечь детей от&nbsp;COVID-19 Возвращение в школу. Как родителям уберечь детей от COVID-19
Бизнес
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
Как справился &laquo;Оптима Банк&raquo; с&nbsp;вызовами 2020&nbsp;года, включая смену акционера? Как справился «Оптима Банк» с вызовами 2020 года, включая смену акционера?
Подключайте тариф M2M для &laquo;умных&raquo; устройств Подключайте тариф M2M для «умных» устройств
27 января, среда
19:06
Конституционное совещание завершило свою работу Конституционное совещание завершило свою работу
19:00
Цифра дня. 1 тысяча 76 участников ОПГ состоят на оперативном учете МВД
18:48
Тюк сена стал причиной ДТП на объездной автодороге
18:40
В столице на газ переведут котельные Бишкектеплоэнерго
18:30
28 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет