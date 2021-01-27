В столице на газ переведут котельные Бишкектеплоэнерго

Котельные Бишкектеплоэнерго переведут на газ. Мэрия столицы и компания «Газпром Кыргызстан» подписали меморандум о сотрудничестве.

Как отметил исполняющий обязанности главы столичного муниципалитета Балбак Тулобаев, сегодня перед мэрией остро стоит вопрос чистоты воздуха. «Муниципалитет проводит комплексную работу по борьбе со смогом. Одним из эффективных способов является переход на газ. У Бишкектеплоэнерго всего 60 котельных, из них 23 на угле», — сказал он.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов заметил, что перевод котельных скажется на качестве воздуха. «Считаю, что это можно сделать за короткое время», — добавил он.

Бишкектеплоэнерго обеспечивает теплом юго-западную часть города: микрорайон «Джал», Газгородок, Военный городок и жилгородок Совмина.