Транспортный контроль еще на пяти КПП на госгранице предлагает ввести Минтранс

Министерство транспорта и коммуникаций предлагает ввести транспортный контроль на нескольких пунктах пропуска через государственную границу. Проект постановления кабмина вынесен на общественное обсуждение.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время на кыргызском участке внешней границы ЕАЭС транспортный контроль осуществляется в пунктах пропуска «Торугарт-автодорожный», «Иркештам-автодорожный» (КНР), «Карамык-автодорожный», «Кызыл-Бель — автодорожный», «Кулунду-автодорожный» (Таджикистан), «Достук-автодорожный» (Узбекистан). А на КПП «Кайрагач-автодорожный», «Бор-Добо — автодорожный», «Кызыл-Кия — автодорожный», «Кара-Багыш — автодорожный» и «Кен-Сай — автодорожный» транспортный контроль не предусмотрен.

Через эти КПП проезжают грузовые автомашины в том числе из других стран, нарушая нормы межгосударственных соглашений о международном автомобильном сообщении. Для въезда и транзитного проезда через территорию КР иностранные автоперевозчики должны иметь соответствующие виды разрешений. Нарушителям грозит запрет на въезд на территорию республики.

Минтранс предлагает внести в перечень КПП, где таможенные органы осуществляют таможенный и транспортный контроль, следующие пункты: