По итогам 11 месяцев 2024 года количество безработных, зарегистрированных в службах занятости стран, входящих в Евразийский экономический союз, составило 828,5 тысячи человек. Такие данные содержатся в материалах Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что число обращений в службы занятости населения сократилось на 17,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В том числе в России — на 29,8 процента, Кыргызстане — на 21,3 процента, Армении — на 10,9 процента, Беларуси — на 7,1 процента.

Число безработных в ЕАЭС снизилось на 18,1 процента. В Кыргызстане показатель уменьшился на 23,3 процента — на конец ноября насчитывалось 74,7 тысячи граждан, состоящих на учете в службах занятости населения.