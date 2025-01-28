Дело Самата Матцакова. Горсуд отклонил ходатайства адвокатов

Судебная коллегия рассмотрела и отклонила ходатайства, поданные защитниками задержанного адвоката Самата Матцакова. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

Было рассмотрено три ходатайства адвокатов, это два отвода и пересмотр меры пресечения подследственному. Все они были отклонены.

Напомним, адвокат Самат Матцаков защищал права журналистов. Он задержан 30 ноября до 30 декабря прошлого года. Далее срок содержания под стражей продлен судом до 28 февраля 2025 года. С момента задержания правозащитники неоднократно заявляли о нарушениях его прав. По версии ГКНБ, юриста задержали в рамках борьбы с коррупцией, мошенничеством и подделкой документов. В ведомстве сообщили, что Самат Матцаков, используя свои связи в судебных органах, завладел $22 тысячами.