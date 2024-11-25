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Общество

Для кыргызстанских абитуриентов в вузах России в 2025 году выделено 700 квот

Для кыргызстанских абитуриентов в вузах России в 2025 году выделено 700 квот. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КР Сергей Вакунов.

Он отметил, что сейчас около 16 тысяч студентов из Кыргызстана обучаются в российских вузах, из них 7 тысяч на бюджетной основе.

По словам дипломата, выпускники школ с удовольствием едут обучаться в российских университетах, а российское образование в КР пользуется большим авторитетом.

Сергей Вакунов также сказал, что, после того как будет построен кампус Кыргызско-Российского Славянского университета, здесь сможет обучаться 15 тысяч студентов. Сейчас там учится 7 тысяч 761 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312097/
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