Переработчики против установления закупочных цен на сырое молоко в 40 сомов

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности прошло рабочее совещание с участием представителей МВРСХПП КР, Министерства экономики и коммерции, представителей заводов, перерабатывающих сырое молоко и заготовителями из Таласской, Чуйской и Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

На встрече переработчики поделились мнениями по установленной закупочной цене не менее 40 сомов за литр сырого молока.

«В таком случае стоимость литра пастеризованного молока (2,5 процентов жирности) повысится в среднем на 20-30 процентов, а килограмм сливочного масла — почти на 10-20 процентов, цены поднимутся и на другие молочные продукты», — отметили в министерстве.

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Представители заводов отметили недостаточное качество молока, сдаваемого фермерами. Молокопереработчики пояснили, что при таком качестве в среднем из одного литра сырого молока выходит примерно 600 миллилитров пастеризованного молока, которое выступает базой для производства остальных молочных продуктов.

Установление цены в 40 сомов приведет к неизбежному закрытию ряда молочных предприятий и свертыванию деятельности заготовщиков молока. Это, в свою очередь, может угрожать продовольственной безопасности страны, сокращению поголовья КРС, уменьшению рабочих мест, снижению производства местной молочной продукции, увеличению импорта.

Переработчики молока пояснили, каким образом рассчитывается (формула пересчета) цена на молоко к базису по жирности 3,4 процентов и 3,6 процентов. Так, при цене сырого молока в 36 сомов за литр к базису по жирности 3,4 процентов с фактическим жиром 2,8 процента цена составит 29,64 сома за литр.

Отметим, ранее в Жогорку Кенеше одобрили проект постановления «О регулировании закупочных цен на молоко». Согласно документу, закупочная цена сырого молока увеличивается до 40 сомов за литр.