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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным

Накануне на встрече с руководством МИД РФ президент Владимир Путин заявил, что Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти условия «ультиматумом», а Путина сравнил с Гитлером.

«Это ультимативные послания, которые ничем не отличаются от тех, что были раньше. Это то же самое, что делал Гитлер. Вот почему мы не должны доверять этим предложениям», — цитирует украинского лидера итальянский телеканал Sky TG24, которому Зеленский дал интервью в рамках саммита G7.

Президент Украины также вспомнил оккупацию части Чехословакии Третьим рейхом, когда по Мюнхенскому соглашению 1938 года под контроль нацистской Германии перешла Судетская область. Кроме Третьего рейха, документ подписали Франция, Великобритания и Италия.

Отметим, чуть ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в условиях по прекращению боевых действий, предложенных лидером России, «нет реальных мирных предложений», но «есть желание не платить» за конфликт и «продолжать его в новых форматах». 
Ссылка: https://24.kg/vlast/296779/
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