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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз начнутся 25 июня

«Послы в принципе договорились о рамках переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня», — говорится в сообщении представительства Бельгии в ЕС.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Евросоюз согласился включить в рамочный документ для переговоров о вступлении Украины в ЕС все выдвинутые Венгрией условия, в том числе обязанность восстановить права закарпатских венгров.

«Мы все придерживаемся позиции, что уважение прав национальных меньшинств должно быть одной из предпосылок любого прогресса. Некоторые страны-участницы не хотели слышать об этом, но мы дали понять, что настаиваем на восстановлении прав меньшинства», — сказал он.

Ранее венгерские власти неоднократно жаловались на дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы Украины. В частности, речь о законе об образовании, который, как утверждается, привел к тому, что в школах с обучением на венгерском языке уроки проводят на нем лишь частично. Венгрия грозила не согласиться на переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, пока эти документы не отменят.
Ссылка: https://24.kg/vlast/296794/
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