Владимир Путин назвал свои условия прекращения боевых действий в Украине

Россия готова прекратить боевые действия и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей и об отказе от вступления в НАТО, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы готовы сесть за стол переговоров хоть завтра, там есть с кем вести переговоры. Наши условия для начала таких переговоров просты и сводятся к следующему: украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей», — сказал Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ.

Он отметил, что войска должны быть выведены «со всей территории этих регионов, в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину».

«Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению, и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — подчеркнул российский президент.

Реакция Украины на заявление президента России

В офисе президента Украины отвергли предложенные Владимиром Путиным условия решения конфликта.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в условиях по прекращению боевых действий, предложенных президентом России, «нет реальных мирных предложений», но «есть желание не платить» за конфликт и «продолжать его в новых форматах».

Михаил Подоляк добавил, что внеблоковый статус, предлагаемый российским президентом, сделает Украину беззащитной.

Реакция НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает мирным озвученное Владимиром Путиным условие вывода украинских войск из новых регионов России.

«Это предложение будет означать, что Россия сможет достичь своих военных целей, поскольку украинцам придется отдать больше территорий, чем Россия уже занимает», — сказал Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО.

Он отметил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Украине.