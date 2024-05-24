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Общество

В Кыргызстане проживает почти тысяча человек с пересаженными органами

В Кыргызстане проживает 979 пациентов от 18 лет и старше, которым проведена трансплантация органов. Такие данные приводит Минздрав к проекту постановления кабмина.

По информации ведомства, в том числе 624 пациента перенесли пересадку почек, 354 — печени, 1 человеку пересадили и почку, и печень.

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При этом 95 процентов операций по трансплантации органов были сделаны за рубежом и обошлись гражданам в разы дороже, чем в КР.

Напомним, операции по пересадке почек проводятся в нашей стране с 2018 года. Уже выполнено около 50 таких хирургических вмешательств.

В начале 2024-го по поручению главы государства получающим гемодиализ кыргызстанцам (а таких в республике более 2,5 тысячи граждан) стали бесплатно пересаживать почки. В конце марта сообщалось, что в очереди стоит около 200 человек. Планируется начать пересадку костного мозга и печени. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294892/
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