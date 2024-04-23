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Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Подсудимых удалили из зала суда за нарушение порядка

В очередной раз не состоялось заседание по так называемому кемпир-абадскому делу. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского суда.

По ее данным, причина — неявка обвиняемых и адвокатов.

Один из адвокатов заявил ходатайство о замене своего коллеги, но его подзащитный отказался. После чего председательствующий судья поставил на обсуждение вопрос о возможности продолжения рассмотрения дела без участия отсутствующих адвокатов.

«Выслушав мнения участников судебного разбирательства о возможности продолжения рассмотрения дела, учитывая, что в настоящее время процесс находится на стадии изложения обвинительного акта, суд постановил продолжить рассмотрение дела без участия адвокатов. Однако обвиняемые Айданбек Акматов, Азимбек Бекназаров, Марат Баязов, Айбек Бузурманкулов, Кенешбек Дуйшебаев, Равшан Джеенбеков, Жениш Молдокматов, Темир Махмудов и Илгиз Шаменов (Илгиз Сарылдык уулу) начали нарушать порядок (кричали и стучали по мебели), не подчинялись требованиям судьи. В этой связи на основании статьи 307 Уголовно-процессуального кодекса председательствующий судья постановил удалить обвиняемых из зала», — отметили в суде.

Рассмотрение дела отложено на 24 апреля.

Отметим, ранее судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков, рассматривающий так называемое кемпир-абадское дело, назначил еще один день для проведения заседаний. Однако адвокаты и их подзащитные не согласны с этим решением.

  • 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются девять человек.
  • Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292385/
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