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Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-Абадское дело. Судья отстранил от участия в процессе одного адвоката

Судья Марат Сыдыков отстранил от участия в процессе по кемпир-абадскому делу адвоката Акина Токталиева на основе письма от Ассоциации адвокатов, что тот не состоит в Адвокатуре КР. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из обвиняемых Гульнара Джурабаева.

Она отметила, что у Акина Токталиева есть лицензия адвоката, которая наделяет его полномочиями защищать и представлять интересы подзащитных.

«Токталиеву как адвокату (!) президент Садыр Жапаров в свое время вручил грамоту. Данный факт как бы дополнительно подтверждает профессиональные полномочия адвоката», — написала она.

Акин Токталиев защищал когда-то (и довольно эффективно) Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, профессиональные обязанности осуществлял на основе адвокатской лицензии.

Гульнара Джурабаева

По ее словам, адвокат считает, что это акция устрашения против всех адвокатов, задействованных в кемпир-абадском деле. Взамен Кубанычбеку Кадырову дают государственного защитника.

  • 22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 10 человек.
  • Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288379/
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