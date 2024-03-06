Кемпир-Абадское дело. Судья отстранил от участия в процессе одного адвоката

Судья Марат Сыдыков отстранил от участия в процессе по кемпир-абадскому делу адвоката Акина Токталиева на основе письма от Ассоциации адвокатов, что тот не состоит в Адвокатуре КР. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из обвиняемых Гульнара Джурабаева.
Она отметила, что у Акина Токталиева есть лицензия адвоката, которая наделяет его полномочиями защищать и представлять интересы подзащитных.
«Токталиеву как адвокату (!) президент Садыр Жапаров в свое время вручил грамоту. Данный факт как бы дополнительно подтверждает профессиональные полномочия адвоката», — написала она.
Акин Токталиев защищал когда-то (и довольно эффективно) Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева, профессиональные обязанности осуществлял на основе адвокатской лицензии.Гульнара Джурабаева
По ее словам, адвокат считает, что это акция устрашения против всех адвокатов, задействованных в кемпир-абадском деле. Взамен Кубанычбеку Кадырову дают государственного защитника.
- 22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 10 человек.
- Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.