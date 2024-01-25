10:42
USD 89.32
EUR 97.09
RUB 1.01
Общество

Материалы для подготовки тестирования школьников PISA разместили в интернете

Материалы для подготовки к тесту PISA размещены на официальном сайте Национального центра оценки качества образования и информационных технологий. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Учителям, учащимся и их родителям доступны тесты, примеры открытых заданий, методические руководства, анализ результатов исследования PISA.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году 15-летние ученики примут участие в международном исследовании PISA. «Для подготовки к нему педагоги должны стремиться развивать функциональную, математическую, читательскую, естественнонаучную грамотность учащихся, что напрямую связано с улучшением качества образования», — говорится в сообщении.

Учащиеся каких школ будут отобраны для участия в исследовании в 2025-м, сейчас неизвестно, поэтому важна подготовка всех учителей и учащихся страны к тестированию.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025 году в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств.

Дополнительная информация по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285000/
просмотров: 422
Версия для печати
Материалы по теме
За подготовку к тестированию PISA в школах плата не взимается
Getting ready for PISA: Trial testing of eighth graders to be held in Kyrgyzstan
Готовимся к PISA. В Кыргызстане проведут пробное тестирование восьмиклассников
School principals study STEM education and PISA preparation experience
Руководители школ изучают опыт STEM-обучения и подготовки к PISA
Даже если снова последнее место. Почему Кыргызстану важно участие в PISA-2025
PISA 2025: Participation fee for Kyrgyzstan slightly decreased
PISA-2025. Взнос для Кыргызстана немного снизился
PISA 2025: Participation fee for Kyrgyzstan is €380,000
PISA-2025. Для Кыргызстана взнос за участие составит 380 тысяч евро
Популярные новости
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Сильных толчков не&nbsp;будет Землетрясение в Кыргызстане. Сильных толчков не будет
Ждут&nbsp;ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога Ждут ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не&nbsp;паниковать Землетрясение в Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не паниковать
К&nbsp;середине недели в&nbsp;Бишкеке потеплеет, но&nbsp;ненадолго К середине недели в Бишкеке потеплеет, но ненадолго
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
25 января, четверг
10:36
Садыр Жапаров опровергает, что кримавторитет Камчи Кольбаев поддерживал его Садыр Жапаров опровергает, что кримавторитет Камчи Коль...
10:22
Отказаться от термина «ала качуу» предлагает депутат
10:00
Прогноз на 2024-й. Увеличение цен обойдет рост экономики Кыргызстана в два раза
09:39
В одном из домов в «Асанбае» украли велосипед. Подозреваемый задержан
09:22
«Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
24 января, среда
23:44
Компания Apple добавила через обновление iPhone защиту от кражи