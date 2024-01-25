Материалы для подготовки тестирования школьников PISA разместили в интернете

Материалы для подготовки к тесту PISA размещены на официальном сайте Национального центра оценки качества образования и информационных технологий. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

Учителям, учащимся и их родителям доступны тесты, примеры открытых заданий, методические руководства, анализ результатов исследования PISA.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году 15-летние ученики примут участие в международном исследовании PISA. «Для подготовки к нему педагоги должны стремиться развивать функциональную, математическую, читательскую, естественнонаучную грамотность учащихся, что напрямую связано с улучшением качества образования», — говорится в сообщении.

Учащиеся каких школ будут отобраны для участия в исследовании в 2025-м, сейчас неизвестно, поэтому важна подготовка всех учителей и учащихся страны к тестированию.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025 году в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств.

Дополнительная информация по ссылке.