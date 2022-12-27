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Общество

На проспекте Чуй заменили аварийный участок водопровода. Без вскрытия асфальта

Специалисты ПЭУ «Бишкекводоканал» завершили работу по замене аварийного участка трубопровода холодного водоснабжения на проспекте Чуй, 115а. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на ликвидацию аварии ушло более 12 часов.

«Сложность работ состояла в том, что аварийный участок трубы находился под остановкой, где также проложены и другие коммуникации. Чтобы не нарушать асфальтового покрытия, принято решение использовать метод «труба в трубе». Он позволил не останавливать движения автомобилистов», — сообщили в мэрии.

В результате заменили 50 погонных метров чугунной трубы диаметром 89 миллиметров, которая обеспечивала питьевой водой несколько многоквартирных домов данного участка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254543/
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