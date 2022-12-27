На проспекте Чуй заменили аварийный участок водопровода. Без вскрытия асфальта

Специалисты ПЭУ «Бишкекводоканал» завершили работу по замене аварийного участка трубопровода холодного водоснабжения на проспекте Чуй, 115а. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, на ликвидацию аварии ушло более 12 часов.

«Сложность работ состояла в том, что аварийный участок трубы находился под остановкой, где также проложены и другие коммуникации. Чтобы не нарушать асфальтового покрытия, принято решение использовать метод «труба в трубе». Он позволил не останавливать движения автомобилистов», — сообщили в мэрии.

В результате заменили 50 погонных метров чугунной трубы диаметром 89 миллиметров, которая обеспечивала питьевой водой несколько многоквартирных домов данного участка.