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Общество

Строительство железной дороги: в Кыргызстан прибыли 80 специалистов из Китая

Восемьдесят специалистов из КНР прибыли в КР, чтобы начать работу по подготовке технико-экономического обоснования строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Глава ведомства Эркинбек Осоев встретился с представителями первого проектно-изыскательского института Китайской железнодорожной строительной корпорации во главе со старшим инженером Гэнгом Джуном.

Стороны отметили необходимость продвижения реализации совместного проекта по строительству железной дороги.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241601/
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