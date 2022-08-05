Строительство железной дороги: в Кыргызстан прибыли 80 специалистов из Китая

Восемьдесят специалистов из КНР прибыли в КР, чтобы начать работу по подготовке технико-экономического обоснования строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

Глава ведомства Эркинбек Осоев встретился с представителями первого проектно-изыскательского института Китайской железнодорожной строительной корпорации во главе со старшим инженером Гэнгом Джуном.

Стороны отметили необходимость продвижения реализации совместного проекта по строительству железной дороги.