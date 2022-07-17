Неделя-24. Кому пригрозил Садыр Жапаров и начало самого скандального процесса

Президент Кыргызстана подписал Указ «О неотложных мерах по введению стопроцентной государственной монополии на производство, хранение и реализацию этилового спирта».

С 1 сентября на всей территории страны вводится стопроцентная государственная монополия на производство, импорт, хранение и реализацию этилового спирта. Государственному предприятию «Кара-Балтинский спиртовой завод» предоставлено эксклюзивное право на производство, импорт этилового спирта, реализацию производимого и импортируемого в КР этилового спирта.

На уходящей неделе Садыр Жапаров подписал еще один важный Указ — «О некоторых мерах по повышению эффективности деятельности руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики».

Согласно документу, в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях страны вводится система конкурсного отбора руководителей общеобразовательных организаций. Директора школ будут назначаться на пять лет.

Фото пресс-службы президента КР. Садыр Жапаров на заседании кабинета министров

14 июля прошло заседание кабинета министров под председательством президента Садыра Жапарова.

Рост поступлений в налоговой и таможенной сферах он назвал результатом внедрения электронной системы, ожесточенной борьбы с контрабандой и коррупцией.

Президент заявил, что «мы полностью истребляем такое понятие как «крыша». И пригрозил чиновникам, крышующим кого-либо, вмешивающимся в какие-то мутные дела и ведущим подрывные действия против государства, применением жестких мер.

Затем похвалил чиновников и председателя кабмина Акылбека Жапарова.

«С начала года кабмин во главе с Акылбеком Жапаровым делает решительные шаги и идет по правильному пути. По данным Нацстаткома, за полгода ВВП вырос на 6,3 процента. Номинальная сумма внутреннего валового продукта составила 335 миллиардов сомов. Это на 89,7 миллиарда больше, чем до пандемийного периода», — сказал глава государства.

Осталось непонятным, как кабмин с чиновниками, «вмешивающимися в какие-то мутные дела и ведущими подрывные действия против государства», так хорошо работает.

В Свердловском районном суде Бишкека началось рассмотрение громкого уголовного дела об изнасиловании 13-летней девочки сотрудниками милиции. По подозрению в совершении преступления задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района Бишкека), а также еще один соучастник — охранник рынка «Дордой». Процесс проходит в закрытом режиме. Однако известно, что квалифицировали предъявленное им обвинение без насилия над ребенком.

При этом адвокат подозреваемых прямо на заседании оказывает на сторону потерпевших психологическое давление. Журналистов не пустили в зал, однако в коридоре было слышно, как во время процесса адвокат одного из подозреваемых заявил, что родители девочки «пиарятся и хотят получить побольше денег». Мать ребенка заплакала и закричала, что им не нужны никакие деньги, ни одного сома, а лишь справедливое наказание для обвиняемых.

Семья действительно не просила материальной помощи. Собрать деньги для реабилитации девочки предложили активисты и журналисты, в том числе заместитель главного редактора 24.kg Махинур Ниязова. Собрано больше 714,5 тысячи сомов.

Стало известно о еще одном не менее шокирующем случае.

63-летний житель Араванского района развращал шестилетнюю дочь в течение нескольких лет. Об этом сообщила мать девочки Дуйнохан Камбарова. По ее словам, милиция и прокуратура района полгода не принимают никаких мер по ее заявлению против мужа. Заявление подано в декабре 2021-го, но никаких мер для защиты ребенка милиция не приняла. Позже в ОВД района заявили, что не нашли доказательств преступления.

Коронавирус дал нам небольшую передышку и, похоже, вновь начал атаковать. В Кыргызстане регистрируются новые случаи заболевания COVID-19.

В департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора на этом фоне сообщили, что стоимость ПЦР-анализа в Бишкеке снизилась с 13 июля. Теперь тест стоит 490 сомов вместо прежних 788 сомов. Однако эта цена действует только в ДГСЭН. Остальные центры госсанэпиднадзора считают по своему прейскуранту.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Слухи, прогнозы, Сапар Исаков, Кремль

Фото из интернета. Алмамбет Шыкмаматов

О перспективах президентства Сапара Исакова, когда нам ждать очередную революцию, почему власть будем ругать только на кухнях и как не вернуться в средневековье, чтобы женщина действительно не стала мясом, в интервью нашему агентству рассказал Алмамбет Шыкмаматов. Подробнее в «Алмамбет Шыкмаматов: Будем материть власть на кухнях».

Горнорудка — наше все

Фото из интернета. Аскар Сыдыков

Последние два года от представителей горнорудного сектора поступает все больше жалоб. Работать в секторе добычи полезных ископаемых становится практически невозможно. Международный деловой совет обеспокоен ситуацией.

Проблем накопилось немало: от рисков монополизации рынка недропользования до статуса Госгеологии, уполномоченного госоргана.

Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков озвучил проблемы, которые волнуют представителей отрасли. Подробнее в материале «Горнорудный сектор и чиновники: почему бизнес обеспокоен действиями власти».

ВВП растет и инфляция тоже

Итоги первого полугодия 2022-го социально-экономического развития страны — просто бальзам на душу чиновников. И ВВП, и промышленный сектор растут вопреки всем прогнозам о падении.

Омрачает отчеты властей одно: колоссальный уровень инфляции, справиться с которым пока не получается.

Эксперты считают, что темпы роста ВВП будут падать, а цены только расти. В нашем экономическом обзоре «Итоги июня. Инфляция в Кыргызстане в два раза выше роста экономики» подробнее.

Знай наших

Фото личного архива героини. Айсулуу Аширалиева

Сорокадвухлетняя кыргызка Айсулуу Аширалиева живет в Южной Корее почти 20 лет. Начинала работать на заводе, построила карьеру, вышла замуж, родила детей, окончила магистратуру, занимается благотворительностью и является членом партии «Тобуро». А недавно стала депутатом горсовета Сеула.

Родом из Оша, но родители таласские. Папа был милиционером, поэтому жили в разных регионах.

В Корею наша соотечественница приехала в 2003-м. Она рассказала 24.kg, каково это быть политическим деятелем в Южной Корее. В статье «Быть политиком в Корее. Депутат горсовета Айсулуу Аширалиева о жизни в Сеуле» много полезной и интересной информации.

Ах, лето!

Фото 24.kg. Озеро Иссык-Куль

Школьные каникулы в разгаре. Еще почти два месяца родителям нужно чем-то занимать своих чад, чтобы как-то оторвать их от различных гаджетов. Организовать досуг предстоит так, чтобы в сентябре у ребенка было о чем писать в традиционном сочинении «Как я провел лето». «24.kg» подготовило несколько советов о том, как провести эти жаркие дни с пользой. Читайте «Как провести детям школьные каникулы с пользой. Топ-10 советов».

Когда ребенок хочет работать

Фото 24.kg. Дети на Ошском рынке

Летние каникулы — это не только бесконечный отдых у озера Иссык-Куль или подготовка к школе. Для подростков это еще и возможность заработать первые деньги.

Редакция 24.kg собрала интересные и легальные способы заработка во время каникул для подростков. Сразу оговоримся, что варианты работы на полях или на базарах мы не рассматривали. Это тяжелый труд, который детям противопоказан. В статье «Лето с пользой. Где подросток может легально заработать» есть полезная информация.

Сами с усами

Фото мэрии Бишкека. Эмилбек Абдыкадыров

Мэрия Бишкека решила самостоятельно разрабатывать Генеральный план столицы и другие градостроительные документы, и даже создала для этого специальное подразделение. Об этом сообщил глава города Эмилбек Абдыкадыров на пресс-конференции по итогам 100 дней своей работы.

Срок действующего Генплана города истекает в 2025-м, и к этому времени необходимо подготовить новый документ. Работа уже начата, к разработке привлекли экспертов и из других стран.

Но у нас есть целый Государственный проектный институт градостроительства и архитектуры, есть ГУ «Бишкекглавархитектура». При наличии двух госучреждений мэрия хочет создать еще одно, свое. Зачем, разбирались и все собрали в статье «Как нам обустроить Бишкек: про планы мэра и конфликт интересов».

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Мамасалы Ташматова. Вид на гору Сулайман-Тоо

На дворе воскресенье — значит пришло время для очередного виртуального путешествия по Кыргызстану. Конечно, это больше для тех, кто еще не сбежал из Бишкека и других городов на отдых.

По дороге на Иссык-Куль можно полюбоваться «мойнокскими нерукотворными «пирамидами», незыблемыми свидетелями глубокой древности», как написал автор фотографий Бакыт Шукуралиев. Еще больше красивых фотографий в традиционной подборке «Мгновения жизни. Водопад Уч-Казан и «мойнокские пирамиды».

Высшее образование: тренды меняются

Фото из интернета

Ежегодно в это время тысячи выпускников школ стоят на распутье — куда идти учиться, чтобы потом не пополнить ряды безработных. Гарантировать трудоустройство государство может только врачам и учителям, отучившимся на грантовых местах. И то лишь потому, что те не получат свои дипломы, пока не отработают по распределению положенный срок.

По республике функционирует около 60 вузов, в которых обучается до 230 тысяч студентов. Только 12 процентов из них учится на бюджете. Как не ошибиться в выборе профессии, рассказываем в статье «Абитуриент-2022. Вузов и профессий много, а работы — нет».