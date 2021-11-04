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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Военные Узбекистана хотели подвинуть пограничный пост в сторону кыргызского села

Военные Узбекистана пытались подвинуть пограничный пост на кыргызско-узбекской границе в сторону села Таян Баткенского района. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, 3 ноября вечером на неописанном участке кыргызско-узбекской границы начались работы с применением строительной техники.

«Между Сохом и селом Таян есть нейтральная территория. Узбекские пограничники начали выравнивать участок ближе к селу Таян. Они сказали, что тут разместят пост, который до сегодняшнего дня стоит дальше, примерно на 300 метров. Почему двигают пост? Говорят, что хотят провести трубы и освоить пустующий участок. А самое страшное, если пост передвинуть, то шесть домов нашего села останутся по ту сторону госграницы. То есть им придется каждый раз, чтобы попасть к себе домой, пересекать пост Узбекистана», — рассказали местные жители.

Они добавили, что после переговоров военных двух стран работа на неописанном участке границы со стороны узбекских пограничников остановлена.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212691/
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