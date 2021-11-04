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Общество

Назначен новый посол Азербайджана в Кыргызстане

Фото МИД КР. Руслан Казакбаев и Латиф Сейфаддин оглы Гандилов

Министр иностранных дел, внешней торговли и инвестиций КР Руслан Казакбаев принял копии Верительных грамот от Чрезвычайного и Полномочного Посла Азербайджана Латифа Сейфаддин оглы Гандилова. Об этом сообщили в МИД КР.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал успехов на новом посту.

Состоялся обмен мнениями по вопросам развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, расширения договорно-правовой базы, графика контактов на высоком и высшем уровнях, а также взаимодействия в рамках Совета Сотрудничества тюркоязычных государств.

Латиф Сейфаддин оглы Гандилов проинформировал о согласии азербайджанской стороны с учреждением совместного инвестиционного фонда и размещением его штаб-квартиры в Бишкеке.

Стороны также договорились о проведении культурных мероприятий в Бишкеке и Баку.

В конце октября Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана Гидаят Оруджев завершил свою дипмиссию в Кыргызстане. Он проработал в КР с 2012 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212682/
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