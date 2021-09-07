Без рычага воздействия. Как в Бишкеке решают проблемы пассажирских перевозок

Система общественного транспорта Бишкека — в плачевном состоянии. Пассажиры регулярно жалуются на неаккуратное вождение, нарушение Правил дорожного движения, грязные салоны. Причем претензии предъявляют как водителям частных микроавтобусов, так и тем, кто водит муниципальный транспорт. Но если своих сотрудников муниципалитет наказать может, то в отношении частников в мэрии разводят руками, говоря, что никак не могут повлиять на них.

Даже во время забастовок водителей маршруток столичным чиновникам приходилось вести длительные переговоры с перевозчиками, практически уговаривая тех вернуться на линии.

В итоге пришлось пообещать повысить тариф на проезд. И соответствующий проект постановления БГК уже вынесен на общественное обсуждение. Но будет ли он принят — большой вопрос. Как недавно отметил председатель городского кенеша Куванычбек Конгантиев, утверждение тарифа на проезд в компетенцию БГК не входит. Мэрия с этим не согласна, апеллируя к тому, что ранее горкенеш это делал и соответствующие постановления не утратили силу. Последнее принято 26 апреля 2012 года. С тех пор изменения по тарифам не вносились.

Выбирать лучшего

Пока две ветви городской власти спорят, кому принимать судьбоносное решение в вопросе повышения тарифа, мэрия решила возродить конкурсы по распределению автобусных маршрутов. По мнению чиновников, это даст рычаг воздействия на перевозчиков, поскольку договоры с ними истекли, и, следовательно, действенных механизмов влияния на ситуацию в сфере пассажирских перевозок у муниципалитета нет.

Для заключения же новых договоров требуется проведение конкурса по распределению маршрутов, но для этого не было действующего норматива.

Точнее положение «О распределении маршрутов города Бишкека на основе открытого конкурса» Бишкекский горкенеш утвердил еще в ноябре 2013 года. Почти два с половиной года понадобилось мэрии, чтобы объявить конкурс. Это произошло в апреле 2016-го. Но его проведение приостановили из-за судебных исков перевозчиков, не согласных с отдельными требованиями положения. А в октябре 2017 года столичная прокуратура наложила протест на этот документ из-за того, что положение ввели в действие без проведения анализа регулятивного воздействия. С тех пор никаких конкурсов не проводилось, а, следовательно, договоров между сторонами нет.

Тем временем основная доля пассажирских перевозок в Бишкеке приходится на автобусы особо малой вместимости (микроавтобусы): ежедневно на линии выезжают до 1 тысячи 800 единиц микроавтобусов.

36 частных фирм обслуживают 99 городских маршрутов, в то время как автобусами муниципального предприятия обслуживается 12 маршрутов, а троллейбусами — 11.

В мэрии добавляют, что положение о распределении маршрутов 2013 года не предусматривает условий для вхождения на рынок перевозок общественным транспортом инвесторов с новым подвижным составом большой или средней вместимости. По нему участник должен на конкурс сразу представить свой транспорт, при этом, даже если у него новые комфортабельные автобусы, победа не гарантирована. «Поэтому при отсутствии условий для привлечения инвесторов город вынужден искать источники (бюджет, кредиты, лизинг) для приобретения автобусов, необходимых для замены микроавтобусов на городских маршрутах», — отмечается в анализе регулятивного воздействия к проекту постановления БГК.

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Также в проекте положения заложены нормы по внедрению электронного билетирования — оборудования автотранспортных средств необходимыми техническими устройствами для взимания оплаты за проезд пассажиров и провоз багажа в электронном формате. Это, уверены в муниципалитете, позволит обеспечить полноту и прозрачность сбора средств за предоставляемые услуги, а также рассчитать пассажиропоток на маршрутах и оптимизировать маршрутную сеть.

Еще один из пробелов действующего норматива, который был устранен, — передача по конкурсу перевозчику права пользования городскими маршрутами. «При этом как таковые права на маршруты органов местного самоуправления законодательство не предусматривает. Закон «Об автомобильном транспорте» предусматривает передачу прав не на сами маршруты, а на их обслуживание», — отмечается в АРВ.

А мнение частников не спросили

В мэрии отмечают, что сохранение существующего государственного регулирования не позволит узаконить взаимоотношения между заказчиком (муниципалитетом) и перевозчиками по предоставлению транспортных услуг и устранить пробелы и коллизии с вышестоящими нормативными правовыми актами. Поэтому и необходимо принять новое положение.

Председатель Ассоциации перевозчиков «Альянс БУС» Григорий Николаиди соглашается, что подобный конкурс нужен, но отмечает ряд проблемных моментов.

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«Такой конкурс нужен тогда, когда есть чем играть — есть желающие работать на маршрутах, рвутся туда. Но сегодня при существующем тарифе скоро играть будет не с кем. И что? Вот объявят конкурс на маршрут, а придет один участник. Вправе его проводить? Нет. И что? Значит, на маршрут никто не будет выезжать? Оставят горожан без общественного транспорта, пока не появится конкурент?» — интересуется он.

Григорий Николаиди отметил, что в разработке нового проекта постановления частные перевозчики не участвовали. Поэтому вполне вероятно, что и этот документ впоследствии может вызвать протест со стороны предпринимателей, как это было в 2016-м.

Я посмотрел состав рабочей группы, которая разрабатывала АРВ. В ее составе, несмотря на то что частники осуществляют более 70 процентов перевозок, нет ни одного представителя фирм перевозчиков. Григорий Николаиди

Скептически отнесся он и к тому, что положение позволит мэрии навести порядок в сфере, так как у нее появится рычаг давления на перевозчиков. «В положении прописано, что, если вдруг перевозчики что-то нарушили, мэрия односторонне вправе расторгнуть договор. Но это не есть рычаг. Есть постановление правительства о правилах организации пассажирских перевозок. Там все четко расписано. Смысл изобретать велосипед? Скопируйте его и все», — отметил он.