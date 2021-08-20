В Бишкеке больному с эпилепсией отказали в выписке льготного рецепта

Больным с эпилепсией перестали выдавать льготные рецепты. Об этом 24.kg сообщила читательница.

По ее словам, ранее ее внуку Дмитрию Елецкому выписывали рецепты на приобретение двух препаратов по программе госгарантий.

«На месяц надо три упаковки «Депакин хроно». Без льготы они обходятся мне примерно в 3 тысячи 200 сомов, а с ней — около 1 тысячи 320 сомов. «Клоназепам» на этот же период — около 400 сомов, ранее получали бесплатно. Но с мая нам перестали выписывать льготные рецепты, сказав, что мы исчерпали какой-то лимит», — отметила читательница.

Она добавила, что, помимо этих препаратов, они постоянно заказывают за рубежом еще два: «Тапомакс» и «Кепру» — еще около 9 тысяч сомов в месяц. «А пенсия по инвалидности у Димы — 4 тысячи сомов в месяц. Их даже на лекарства не хватает», — заметила читательница.

Начальник отдела Бишкекского фонда ОМС Гульмира Черикова подтвердила, что существуют лимиты на выдачу льгот на препараты.

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«Пациенты с эпилепсией получают препараты по программе госгарантий со скидкой до 90 процентов. Но на каждый регион выделяют определенную сумму из бюджета на программу госгарантий. У нас есть регистр с онкобольными, эпилепсией, психическими расстройствами и так далее. На них ранее выписывали врачи желтые льготные рецепты.

В этом году в пилотном режиме в столице начали реализацию информационной системы «Электронный рецепт». Раньше семейные врачи выписывали их в бумажном виде, а сейчас все данные сразу заносят в базу. Дмитрий Елецкий на самом деле исчерпал лимит, у него он на 11 тысяч сомов. Система не дает выписать больше. Есть норма отпуска, она установлена постановлением правительства. Есть справочник по дополнительной программе, где указаны возмещаемые лимиты препаратов (их дозировка в год). ФОМС — исполнительный орган, мы работаем на основании нормативных актов. К сожалению, на всех больных денег, которые выделяет государство, не хватает. Мы этот вопрос поднимали неоднократно», — объяснила она.