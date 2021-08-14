Дастан Бекешев: Город Асман останется очередной нереализованной мечтой

Город будущего Асман останется очередной нереализованной мечтой. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, это произойдет не потому, что не найдут деньги, а потому что нет компетентных кадров и доверия к власти.

«Сначала я думал, что в администрации президента кто-то решил забить травку и помечтать о строительстве нового городка Асман. Потом я думал, что это мошенническая схема, когда рекламируют место с целью искусственного увеличения цены на землю и последующей ее распродажи. Но от рекламы перешли к обсуждению с населением. Теперь называют сумму строительства — $20 миллиардов», — написал он.