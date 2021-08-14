Дастан Бекешев: Город Асман останется очередной нереализованной мечтой

Город будущего Асман останется очередной нереализованной мечтой. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.
По его словам, это произойдет не потому, что не найдут деньги, а потому что нет компетентных кадров и доверия к власти.
$20 миллиардов — это 10 годовых бюджетов всей страны. Бюджет столицы даже не превышает $200 миллионов.Дастан Бекешев
По мнению депутата, хорошо, когда ставят такие амбициозные цели. Но такие проекты должны начинаться с главного ответа на вопрос: куда мы идем?
«Больше полугода мы живем при новом президенте, но никто четко не может дать ориентиры: что будет с нами через год, 5 лет, что мы будем делать, чтобы стало жить лучше и веселее? На эти вопросы должен ответить лидер страны. Он должен указать путь. Пока такого нет. Есть действия: у кого-то отнять, кому-то дать, что-то предложить и тут же отменить, но нет цели. Не нужно писать очередные стратегии, которые умножат тонну макулатуры, надо чтобы лидер страны озвучил, где мы будем через такое-то время и что он будет делать для этого», — считает Дастан Бекешев.
В начале июля пресс-служба президента сообщила, что у села Тору-Айгыр построят город будущего. Презентация проекта «Город будущего «Асман» состоялась под председательством советника президента Равшана Сабирова. По концепции авторов город призван стать экономическим и туристическим центром страны, где будет предусмотрено внедрение передовой образовательной системы, строительство современных оздоровительных и бизнес-центров, стадионов, размещение парков высоких технологий, а также присутствие финансово-кредитных учреждений.
Ранее заместитель министра инвестиций Нурадил Баясов сообщил, что создается управляющая компания по реализации инициативы по строительству города будущего Асман.