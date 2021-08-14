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Общество

Дастан Бекешев: Город Асман останется очередной нереализованной мечтой

Город будущего Асман останется очередной нереализованной мечтой. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, это произойдет не потому, что не найдут деньги, а потому что нет компетентных кадров и доверия к власти.

«Сначала я думал, что в администрации президента кто-то решил забить травку и помечтать о строительстве нового городка Асман. Потом я думал, что это мошенническая схема, когда рекламируют место с целью искусственного увеличения цены на землю и последующей ее распродажи. Но от рекламы перешли к обсуждению с населением. Теперь называют сумму строительства — $20 миллиардов», — написал он.

$20 миллиардов — это 10 годовых бюджетов всей страны. Бюджет столицы даже не превышает $200 миллионов.

Дастан Бекешев

По мнению депутата, хорошо, когда ставят такие амбициозные цели. Но такие проекты должны начинаться с главного ответа на вопрос: куда мы идем?

«Больше полугода мы живем при новом президенте, но никто четко не может дать ориентиры: что будет с нами через год, 5 лет, что мы будем делать, чтобы стало жить лучше и веселее? На эти вопросы должен ответить лидер страны. Он должен указать путь. Пока такого нет. Есть действия: у кого-то отнять, кому-то дать, что-то предложить и тут же отменить, но нет цели. Не нужно писать очередные стратегии, которые умножат тонну макулатуры, надо чтобы лидер страны озвучил, где мы будем через такое-то время и что он будет делать для этого», — считает Дастан Бекешев.

скриншот страницы Дастана Бекешева
Фото скриншот страницы Дастана Бекешева

В начале июля пресс-служба президента сообщила, что у села Тору-Айгыр построят город будущего. Презентация проекта «Город будущего «Асман» состоялась под председательством советника президента Равшана Сабирова. По концепции авторов город призван стать экономическим и туристическим центром страны, где будет предусмотрено внедрение передовой образовательной системы, строительство современных оздоровительных и бизнес-центров, стадионов, размещение парков высоких технологий, а также присутствие финансово-кредитных учреждений.

Ранее заместитель министра инвестиций Нурадил Баясов сообщил, что создается управляющая компания по реализации инициативы по строительству города будущего Асман.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203998/
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