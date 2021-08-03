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Общество
Сюжет: Пытки в Кыргызстане

Отбывающий срок в колонии № 31 пожаловался на жестокое обращение

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток во главе с Бакытом Рысбековым и экспертами центра Мирланом Жакыповым и Алинуром Аскарбековым провели превентивную проверку колонии № 31 ГСИН в селе Молдовановка Аламединского района.

Ранее сообщалось, что в НЦПП поступило заявление от одного из осужденных. Он пожаловался на жестокое обращение.

В учреждении отбывали срок наказания и получали лечение 143 человека. Сотрудники НЦПП провели обход территории и выяснили, что в учреждении организована обсервация на 94 койко-места, имеются два кислородных концентратора. Больных коронавирусной инфекцией на момент проверки не было. Кроме того, эксперты провели обход по камерам ШИЗО и ПЛС.

На момент посещения в камерах ШИЗО за нарушения внутреннего распорядка находились четыре человека. Один из них — М.уулу Н. Это он обратился в НЦПП с жалобой на жестокое обращение со стороны оперативных сотрудников учреждения.

«Сотрудники НЦПП не смогли поговорить с ним, так как заявитель не проявил желание общаться с сотрудником центра. После беседы медик в присутствии группы проверяющих провел медосмотр (замерил артериальное давление и температуру тела). Все показатели были в норме, побоев на теле не обнаружено, имеются только шрамы от операции», — подчеркнули в Наццентре по предупреждению пыток.

Изучив личное дело осужденного, специалисты выяснили, что во время проверки у него нашли мобильный телефон Redmi Note 8T. Поэтому М.уулу Н. был выдворен в камеру ШИЗО на пять суток.

Сотрудники НЦПП получили рапорт начальника больницы, что осужденный перед тем, как отправиться в штрафной изолятор, был осмотрен лечащим врачом. Выдана справка, что по состоянию здоровья он может содержаться в таких условиях.

«Однако с момента нарушения режима осужденный не вставал с постели и отказывался от еды, что привело к ослаблению организма, хотя общие показатели в пределах нормы. С момента водворения в штрафной изолятор он также отказался от приема противотуберкулезных препаратов, что может способствовать ухудшению состояния его здоровья, учитывая к тому же ранее перенесенную операцию по удалению правого легкого. Во избежание этого начальник больницы обратилась к руководителю учреждения с просьбой перевести заключенного из ШИЗО в отделение», — рассказали в НЦПП КР.

По итогам специального превентивного посещения сотрудники центра рекомендовали начальнику учреждения выполнить эту просьбу. Жалоб от других заключенных во время мониторинга не поступило.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203010/
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