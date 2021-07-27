Студенты с инвалидностью могут получить разовую стипендию размером $290

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут получить разовую стипендию размером $290. Об этом сообщает социальный центр «Равные возможности».

Отмечается, что отбор студентов с инвалидностью для вручения разовой стипендии проводится при поддержке центра для незрячих «Силоам» (Республика Корея).

«Акция направлена на поощрение студентов, имеющих инвалидность и демонстрирующих хорошие показатели в учебе», — отметили в организации.

Для участия в конкурсе нужно:

обучаться на очном отделении в одном из вузов КР на 2-4-м курсах (по состоянию на 1 августа);

иметь инвалидность I, II группы, подтвержденную соответствующим заключением медико-социальной экспертной комиссии (копия справки медико-социальной экспертной комиссии);

иметь отличные и хорошие оценки, подтвержденные записями в зачетной книжке или выпиской из учебной ведомости (копии);

написать эссе (печатным текстом максимум 200 слов шрифтом Times New Roman 14 кеглем на А4 бумаге) о том, почему именно он достоин получить эту стипендию и на что потратит деньги;

предоставить копию паспорта для идентификации личности.

Документы необходимо отправить единым файлом на электронный адрес scrv.kg@gmail.com не позднее 18.00 20 августа.

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране документы принимаются только в электронном формате. Справки по телефонам: 0312547262, 0555434416.