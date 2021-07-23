Правозащитники требуют снять все обвинения с Азимжана Аскарова

Правозащитное сообщество призывает власти страны к обязательному выполнению рекомендаций Комитета по правам человека ООН в отношении дела правозащитника Азимжана Аскарова, скончавшегося 25 июля в ИК № 47.

Правозащитники неоднократно указывали на отсутствие доступа к своевременной и качественной медицинской помощи, плохие условия содержания в заключении, что в итоге привело к ухудшению состояния и смерти Аскарова.

Отмечается, что расследование гибели правозащитника в колонии было проведено ГСИН, тем же ведомством, которое обеспечивает качество условий содержания и реализацию прав заключенных, в связи с чем не может гарантировать и обеспечить независимость и беспристрастность расследования. Правозащитное Движение «Бир Дуйно Кыргызстан», адвокат Айдар Сыдыков продолжают защиту прав и интересов семьи правозащитника по факту его смерти в тюрьме.

Напомним, Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.