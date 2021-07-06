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Общество

Похищение Орхана Инанды. Возле здания Жогорку Кенеша митингуют его сторонники

В Бишкеке возле здания Жогорку Кенеша митингуют сторонники похищенного президента международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды.

На акцию протеста вышли 10 человек. Они требуют вернуть гражданина Кыргызстана на родину.

«Мы просим, чтобы власти сделали официальное заявление, требуем объяснений. Как такое могло произойти? Как Орхана Инанды, гражданина Кыргызстана, вывезли из страны? Не можем понять, как такое случилось. Каким образом турецкие спецслужбы забрали кыргызстанца. Становится страшно», — говорят они.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию. Об этом он заявил в эфире государственного телеканала TRT Haber.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее несколько раз обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Ранее посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199989/
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