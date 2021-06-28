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Общество

Детям с инвалидностью из семей-мигрантов помогут с обучением в Кыргызстане

В Кыргызской Республике за последние два года, несмотря на пандемию COVID-19, миграционные процессы внутри страны не снизились, а, как отмечают эксперты, наоборот, выросли из-за экономического кризиса в сельском хозяйстве и снижения объемов производства в регионах.

В рамках проекта Фонда Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) «Развитие образовательных стратегий инклюзивной школы в Кыргызской Республике» при финансовой поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» уделяется внимание теме включения в школьную среду детей с инвалидностью из семей-мигрантов.

Директор Фонда Анара Надирбекова отметила, что дети из семей-мигрантов — это уязвимая категория в школьном образовании, которая нуждается в особой поддержке. Она добавила, что они могут стать и жертвой буллинга, особенно уязвимы дети с ОВЗ, родители которых часто переезжают в Бишкек именно ради этого ребенка. «В рамках нашего проекта мы выявляем детей, которым необходима помощь и сопровождение. Для такого ребенка составляется индивидуальный учебный план, реализуются мероприятия из примерной адаптированной программы, подключается помощь дополнительных специалистов. Конечно, необходимо, чтобы наше государство разработало программу работы школы с ребенком из семьи мигрантов по его адаптации к школьной среде. Необходимо, чтобы учителя во всех школах прошли специальное обучение по работе с детьми-мигрантами по способам и методам включения ребенка в коллектив. Ведь инклюзивное образование учитывает интересы и возможности детей, создает дружелюбную среду», — подчеркнула Анара Надирбекова.

В Кыргызстане только 14 процентов детей с инвалидностью обучаются в школах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199146/
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