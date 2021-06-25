В Кыргызстане стартовала информационная кампания по защите журналистов

Институт Медиа Полиси при поддержке проекта «Медиа-К» Интерньюс в Кыргызстане запускает информационную кампанию по защите журналистов с хештегом #КүчЧындыкта (сила в правде).

По словам экспертов, в последние годы в связи с освещением общественно-политических кризисов участились случаи нападения и создания угрозы жизни и здоровью журналистов.

Поэтому цель кампании — поддержка СМИ и недопущение угрозы безопасности в связи с профессиональной деятельностью.

«Подобная тенденция недопустима. Журналисты несут высокую миссию и являются мостом между обществом и государством. Наши журналисты поднимают острые социальные вопросы, проводят серьезные расследования, раскрывают факты нарушения законов, доводят информацию до людей, помогают гражданам контролировать действия и решения чиновников, борются с фейками и дезинформацией», — говорится в обращении.

Инициаторы акции напоминают, что свободные СМИ являются признаком демократических преобразований в государстве. Независимые медиа — все еще особенность Кыргызстана.

Отмечается, что выполняемая с риском для собственной безопасности журналистов работа по выявлению злоупотреблений чиновников зачастую игнорируется властями.

В рамках акции продакшн-студия Media Kitchen подготовила пять видеороликов с известными журналистами страны.