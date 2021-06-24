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Общество

Адвокат прокомментировала уголовное дело бизнесмена Генриха Баляна

Адвокат Таалайгуль Токтакунова прокомментировала 24.kg уголовное дело, возбужденное в отношении владельца ассоциации компаний Karven Генриха Баляна, связанное с кредитом в «Росинбанке».

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По словам юриста, частная фирма взяла кредит в «Росинбанке». На эти деньги она приобрела нежилое помещение и земельный участок у ОсОО «Гранд групп», собственником которого являлся Генрих Балян.

«По сути это обычная ипотечная сделка, где мой клиент был только продавцом. Продавец не отвечает за дальнейшие действия заемщика, и ему не нужно знать исполняет ли заемщик обязательства по кредиту. Мой подзащитный не заемщик, не является клиентом банка по этой сделке. Поэтому у Генриха Баляна нет никаких обязательств перед банком», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Отметим, ранее президент Садыр Жапаров, комментируя уголовное дело в отношении бизнесмена, заявил, что Генрих Балян оставил в государственном банке незначительный залог и взял кредит в размере $2,5 миллиона. Он, по словам главы государства, до сих пор не выплатил ни процента.

«Это значит, что он обманул государство, сговорившись с руководством банка. На допросе в ГКНБ он во всем признался», — сказал Садыр Жапаров.

Генриха Баляна задержали 15 июня в рамках уголовного дела по факту мошенничества. По версии следствия, он оформил кредит в $2,3 миллиона на подставное лицо. Балян предоставил недвижимость в качестве залога, но не отдавал деньги. 17 июня суд отпустил его под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198691/
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